Ponte Preta bate CSA de virada e conquista primeira vitória em casa na Série B

A Ponte Preta conquistou a segunda vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro, a primeira em casa, ao bater o CSA por 2 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, pela quinta rodada.

Com o resultado, o time de Campinas chegou aos oito pontos e assumiu a terceira colocação. Mas deve perder a vag no G-4 já que outros sete jogos da rodada ainda serão disputados no final de semana. O CSA, com três pontos, está na 14.ª posição, mas tem apenas três jogos disputados, pois teve duas partidas adiadas por conta do surto de covid-19 no elenco.

O CSA já começou marcando logo no primeiro ataque. Aos quatro minutos, Nadson levantou para a área e Marquinhos apareceu no meio da defesa adversária para tocar de cabeça e abrir o placar.

A resposta da Ponte Preta veio ainda no primeiro tempo. Aos 22 minutos, João Paulo arriscou de muito longe em um chute que parecia de fácil defesa para Alexandre Cajuru, mas o goleiro do CSA falhou feio e deixou a bola escapar entre suas mãos para dentro do gol.

No início do segundo tempo, a Ponte Preta virou o placar. Aos três minutos, Apodi foi lançado na direita e cruzou rasteiro de primeira na medida para Matheus Peixoto, que só completou para o fundo do gol.

Esta vantagem de 2 a 1 deu mais tranquilidade à Ponte Preta, que passou a jogar com segurança, chegando ao gol adversário sem sofrer grandes riscos. Bem postado, o time da casa ainda desperdiçou algumas chances para ampliar, mas garantiu a vitória sem correr riscos.

As equipes terão a semana livre antes de voltarem a campo. Em 29 de agosto, a Ponte Preta visita o Sampaio Corrêa, no Castelão, em São Luís, pela sexta rodada da Série B. No dia seguinte, o CSA recebe o CRB em clássico alagoano no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 X 1 CSA

PONTE PRETA - Ivan; Apodi, Luizão, Wellington Carvalho e Guilherme Lazaroni; Luís Oyama, Neto Moura e Camilo (Yuri); João Paulo, Zé Roberto (Dawhan) e Matheus Peixoto (Moisés). Técnico: João Brigatti.

CSA - Alexandre Cajuru (Bruno Grassi); Norberto (Caio Felipe), Leandro Souza, Luciano Castán e Igor Fernandes; Marquinhos, Geovane (Andrigo), Yago (Renatinho) e Nadson; Rodrigo Pimpão (Allano) e Michel Douglas. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Marquinhos, aos 4, e João Paulo, aos 22 minutos do primeiro tempo; Matheus Peixoto, aos 3 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Antônio Dib Morais de Sousa (PI).

CARTÕES AMARELOS - Luizão e Wellington Carvalho (Ponte Preta); Igor Fernandes e Rodrigo Pimpão (CSA).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).