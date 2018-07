Ponte Preta bate Linense e encerra sequência negativa

CAMPINAS - Com um gol do volante Bruno Silva, a Ponte Preta encerrou na noite desta quarta-feira a sequência de duas derrotas no Paulistão. Jogando em casa, no Estádio Moisés Lucarelli, o time de Campinas ganhou do Linense por 1 a 0, pela nona rodada do campeonato. O fim do jejum de vitórias recoloca a Ponte Preta na vice-liderança do Grupo C, agora com 15 pontos. Já o Linense desperdiçou a chance de encostar nos líderes do Grupo A, estacionado nos dez pontos.

Pressionada para buscar um resultado positivo, a Ponte Preta criou a primeira oportunidade logo aos quatro minutos, quando Silvinho bateu colocado e a bola acertou o travessão antes de sair.

Melhor em campo, o time da casa abriu o placar aos 31 minutos. Adrianinho cobrou escanteio e o volante Bruno Silva subiu mais que todo mundo, cabeceando com estilo no canto de Anderson. Depois do gol, os donos da casa recuaram. E o Linense teve duas oportunidades, com Rodrigo Tiuí e Fernandinho. Na primeira, a bola passou raspando a trave. Na sequência, Diego Sacoman salvou.

Na segunda etapa, o domínio foi do Linense. Enquanto isso, a Ponte passou a explorar o contra-ataque e quase marcou o segundo aos 34 minutos, quando Magal cruzou na cabeça de Bruno Silva, que mandou na trave.

A Ponte Preta volta a campo no próximo sábado, quando visita o Penapolense pela décima rodada do Paulistão. No dia seguinte, o Linense recebe o São Bernardo.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 1 X 0 LINENSE

PONTE PRETA - Roberto; Ferrugem, César, Diego Sacoman e Magal; Bruno Silva, Fernando Bob e Adrianinho (Alef); Ademir (Rossi), Silvinho e Alemão (Bida). Técnico - Vadão.

LINENSE - Anderson; Marcelo, Fernando, Tobi e João Paulo; Renan, Thiago Santos e Fernandinho (João Lucas); Nikão (Diniz), Anselmo (João Paulo Oliveira) e Rodrigo Tiuí. Técnico - Bruno Quadros.

GOL - Bruno Silva, aos 31 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Aurélio Santanna Martins.

CARTÕES AMARELOS - Alemão, Diego Sacoman e Bruno Silva (Ponte Preta); Rodrigo Tiuí (Linense).

RENDA - R$ 16.923,00.

PÚBLICO - 2.317 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).