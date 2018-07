Ponte Preta bate Mogi Mirim e chega ao quarto lugar do Campeonato Paulista

MOGI MIRIM - A Ponte Preta conquistou sua segunda vitória seguida e ficou mais próxima nos primeiros colocados do Campeonato Paulista. Com três contra-ataques mortais, o time campineiro bateu o Mogi Mirim, por 3 a 1, na noite deste domingo, 29, no Estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim, pelo fechamento da terceira rodada.

Com este resultado, o Mogi perdeu sua invencibilidade e os 100% de aproveitamento. Mesmo assim, se mantém na zona de classificação, no quinto lugar, com seis pontos. A Ponte está uma posição acima, também com seis pontos. No entanto, leva vantagem no saldo de gols: 5 a 3.

A Ponte Preta construiu sua vitória em dois contra-ataques fulminantes no primeiro tempo. Enquanto o Mogi controlava a posse de bola e tentava acuar os visitantes, os campineiros se fecharam e armaram o bote. E a tática deu certo aos 24 minutos. O meia Renato Cajá acertou um lindo lançamento para Rodrigo Pimpão, que escapou sem marcação no campo de ataque. Enquanto o goleiro Anderson saía, o jogador rolou para o volante William Magrão só completar.

O segundo gol também veio em um contragolpe, aos 43 minutos ainda na etapa inicial. O atacante Leandrão ganhou disputa no meio e tocou para o volante João Paulo pelo lado direito. Sem marcação, o jogador carregou a bola e bateu cruzado no canto direito do goleiro.

Os donos da casa ainda conseguiram diminuir no primeiro tempo. Aos 45 minutos, o lateral João Paulo bateu falta colocada e contou com falha do goleiro Lauro. Na segunda etapa, os visitantes acertaram a marcação e seguraram o resultado. No final, aos 38 minutos, ainda fizeram o terceiro, em cobrança de pênalti do meia Renato Cajá.

Na próxima quarta-feira, às 22 horas, o Mogi Mirim volta a campo contra o Palmeiras, no Pacaembu, em São Paulo. Já a Ponte Preta recebe o Linense, na quinta-feira, às 21h50, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

MOGI MIRIM 1 x 3 PONTE PRETA

Mogi Mirim - Anderson; Edson Ratinho, Tiago Alves, Lucas Fonseca e João Paulo; Val, Baraka, Renê Júnior (Gil) e Fernandinho (Jéferson Maranhão); Felipe (Roni) e Hernane. Técnico - Guto Ferreira.

Ponte Preta - Lauro; Guilherme, Gian, Ferron e Uendel; Xaves, João Paulo, Willian Magrão (Cicinho) e Renato Cajá (Rossi); Rodrigo Pimpão (Enrico) e Leandrão. Técnico - Gilson Kleina.

Gols - William Magrão, aos 24, João Paulo, aos 43, e João Paulo, aos 46 minutos do primeiro tempo; Renato Cajá, de pênalti, aos 38 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Raphael Claus.

Cartões amarelos - Rodrigo Pimpão, Ferrón, João Paulo, Gian, Anderson e Guilherme.

Renda - R$ 45.630,00.

Público - 3.027 pagantes.

Local - Estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim (SP).