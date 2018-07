Ponte bate o Flamengo, encerra o jejum de vitórias e mantém tabu

A Ponte Preta, enfim, encerrou o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro na estreia do técnico Doriva, contratado para vaga de Guto Ferreira. Após ser pressionada a maior parte do tempo e levar duas bolas na trave, o time paulista venceu o Flamengo por 1 a 0, neste domingo, pela 17.ª rodada. O zagueiro Pablo foi o autor do único gol no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Com esta vitória, a Ponte Preta encerra a sequência de sete jogos sem vitórias no Brasileirão, com três empates e quatro derrotas. Além disso, se afasta das últimas posições e chega aos 22 pontos, em posição intermediária. De quebra, os paulistas mantêm o tabu de 10 anos sem perder para o Flamengo, que estaciona nos 20 pontos e está na parte debaixo da tabela de classificação. A última derrota aconteceu em 3 de agosto de 2005, quando perdeu por 1 a 0, no Rio.

O Flamengo dominou o primeiro tempo. Marcando a saída de bola, os cariocas fizeram uma "blitz" na Ponte Preta e criaram, pelo menos, três chances claras de gol. A melhor delas aconteceu aos 41 minutos. Após triangulação com o lateral-esquerdo Jorge e o meia Everton, o atacante Emerson invadiu a área pelo lado esquerdo e chutou na trave. No rebote, o peruano Guerrero emendou de primeira para fora.

O segundo tempo foi mais equilibrado, mas quem continuou mais efetivo no ataque foi o time carioca. Novamente criou as melhores chances, mas não matou. Melhor para os campineiros, que foram eficientes e marcaram o gol da vitória aos 26 minutos. O atacante Biro Biro cobrou escanteio da esquerda e o zagueiro Pablo desviou de cabeça. A bola ainda desviou no flamenguista Márcio Araújo antes de entrar. Depois disso, a Ponte Preta só se defendeu.

Pela 18.ª rodada, na próxima quinta-feira, às 19h30, a Ponte Preta volta a campo para enfrentar o Avaí, de novo no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Já o Flamengo recebe o Atlético Paranaense, na quarta, também às 19h30, no estádio do Maracanã, no Rio.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 x 0 FLAMENGO

PONTE PRETA - Marcelo Lomba; Rodinei, Renato Chaves, Pablo e Gilson; Fernando Bob, Josimar e Bady (Cesinha); Felipe Azevedo, Biro Biro (Elton) e Borges (Diego Oliveira). Técnico: Doriva.

FLAMENGO - César; Pará, Wallace, César Martins e Jorge; Márcio Araújo (Gabriel), Canteros e Alan Patrick (Luiz Antônio); Emerson, Guerrero e Everton. Técnico: Cristóvão Borges.

GOL - Pablo, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pablo (Ponte Preta); Everton, Jorge e Luiz Antônio (Flamengo).

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA).

RENDA - R$ 353.830,00.

PÚBLICO - 11.694 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).