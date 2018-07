Ponte Preta bate o Joinville e mantém boa sequência na Série B

A Ponte Preta parece que reencontrou o seu melhor futebol após a chegada do técnico Guto Ferreira. Nesta sexta-feira, venceu o Joinville por 2 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e chegou ao terceiro jogo sem perder.

Desde que assumiu o time de Campinas, Guto Ferreira não perdeu. Foram três jogos, sendo um empate por 3 a 3 com o Sampaio Corrêa e duas vitórias - diante de Bragantino, por 1 a 0, e sobre o Joinville. O bom retrospecto deixa o clube na oitava posição, com 25 pontos. Do outro lado, o clube catarinense perdeu a chance de retornar ao G-4 - a zona de acesso -, sendo o sexto colocado, com 26 pontos.

O primeiro tempo foi muito bem jogado, com os dois times a todo o momento buscando o gol. Logo aos dois minutos, o Joinville já deu o primeiro susto no torcedor pontepretano. O zagueiro Bruno Aguiar foi à frente e soltou uma bomba de fora da área. Roberto defendeu para frente, mas conseguiu agarrar a bola em dois tempos.

Na primeira vez que foi ao ataque, o time paulista abriu o placar. Adrianinho deu um bonito passe para Elton. O volante levantou a cabeça e cruzou a bola para dentro da área. Bem posicionado, o baixinho Roni subiu mais que a defesa e cabeceou sem chances para o goleiro Ivan, aos sete minutos.

Mesmo na frente do placar, a Ponte Preta continuou melhor e assustou o goleiro adversário aos 33 minutos. Com muita liberdade, o lateral-direito Rodinei desceu até a linha de fundo e ao invés de cruzar chutou para o gol. A bola subiu demais e passou por cima do travessão, com perigo.

Sem força de reação, o Joinville não conseguiu levar perigo ao gol da Ponte Preta no segundo tempo, tanto que o goleiro Roberto não fez nenhuma defesa a não ser pegar uma bola recuada. A equipe de Campinas ainda marcaria o segundo gol aos 43 minutos. Rodinei fez uma linda jogada individual, deixou a marcação para trás e chutou forte para as redes.

Os dois times voltam a campo nesta terça, às 19h30, pela 17.ª rodada. Enquanto a Ponte Preta enfrenta o América-RN, na Arena das Dunas, em Natal, o Joinville recebe o Boa, na Arena Joinville, em Joinville (SC).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 x 0 JOINVILLE

PONTE PRETA - Roberto; Rodinei, Tiago Alves, Diego Sacoman e Bryan; Fernando Bob (Adilson Goiano), Elton e Adrianinho (Rodolfo); Roni (Alexandro), Cafu e Rafael Costa. Técnico: Guto Ferreira.

JOINVILLE - Ivan; Edson Ratinho, Anderson Conceição, Bruno Aguiar e Bruno Costa (Rogério); Washington, Eduardo Ramos (Edigar Junio), Éverton e Marcelo Costa; Fabinho e Fernando Viana (Schwenck). Técnico: Hemerson Maria.

GOLS - Roni, aos 7 minutos do primeiro tempo; Rodinei, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernando Bob e Roni (Ponte Preta); Edson Ratinho e Marcelo Costa (Joinville).

ÁRBITRO - Charles Hebert Cavalcante Ferreira (AL).

RENDA - R$ 33.000,00.

PÚBLICO - 3.765 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).