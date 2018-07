Ponte Preta bate Santos por 1 a 0 e fica mais longe do rebaixamento

CAMPINAS - A Ponte Preta derrotou o Santos por 1 a 0, neste domingo, no Moisés Lucarelli, e se manteve distante da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time da casa controlou a partida do início ao fim, marcou um gol rapidamente, com Luan, e só não conseguiu um placar mais elástico porque o goleiro Rafael estava inspirado.

O resultado levou o time campineiro aos 40 pontos, na 13.ª colocação, sete pontos à frente do Sport, que abre a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o adversário será o Cruzeiro, quinta-feira, novamente no Moisés Lucarelli. Já o Santos está no 11.º lugar, com 42 pontos, e também volta a campo na quinta, quando enfrenta o Náutico, na Vila Belmiro.

Nem mesmo Neymar conseguiu evitar a decepcionante atuação santista. O atacante havia pegado gancho de duas partidas por sua expulsão diante do Grêmio, mas o clube paulista conseguiu efeito suspensivo, que garantiu a presença do jogador em campo.

O JOGO

O começo da partida foi todo da Ponte Preta, que aproveitou o apoio de sua torcida para ir para cima e encurralar o Santos. Aos cinco minutos, Luan exigiu boa defesa de Rafael, enquanto Baraka, quatro minutos depois, aproveitou sobra de bola e bateu, mas jogou muito longe.

No entanto, aos 12 minutos não teve jeito e a Ponte Preta abriu o placar. João Paulo avançou pelo lado esquerdo e cruzou para Cicinho, que tentou marcar de carrinho, mas pegou mal, e acabou ajeitando sem querer para Luan. O atacante, sozinho, tocou para o gol vazio.

O gol não diminuiu o ritmo dos mandantes, que continuaram comandando a partida. Cinco minutos depois, Roger recebeu na entrada da área, girou e bateu de direita, rente ao travessão. Assustado, o Santos só observava as ações do adversário e tentava chegar nos contra-ataques, que eram pouco efetivos.

Aos 28 minutos, após cobrança de escanteio, Roger ajeitou para Cléber, que exigiu grande defesa de Rafael. Aos 34, foi a vez de Nikão aproveitar a falha de posicionamento da defesa santista, dominar no peito e virar de voleio para quase marcar um golaço.

O Santos não demonstrava qualquer tipo de reação às investidas da Ponte Preta e só não deixou o campo no primeiro tempo sendo goleado porque Rafael estava inspirado. Aos 38 minutos, ele fez grande defesa em nova chance de Roger, que recebeu dentro da área e bateu de esquerda.

No segundo tempo, o time da casa não conseguiu manter o ritmo e, por mais que seguisse comandando as ações da partida, já não levava o mesmo perigo ao gol de Rafael. A primeira grande chance dos mandantes aconteceu aos 15 minutos, quando Roger invadiu a área e o goleiro santista novamente salvou.

Aos 22 minutos, a Ponte Preta perdeu mais uma grande oportunidade. Após cobrança de falta da esquerda, Luan disputou de cabeça e a bola ficou com Roger. O atacante bateu de primeira, de voleio, e acertou o travessão.

As chances perdidas quase fizeram falta pouco depois. Aos 28, o Santos teve seu primeiro bom momento, depois que Bernardo bateu falta da direita e André, sozinho, cabeceou rente à trave.

Insatisfeito com a atuação de sua equipe, Muricy Ramalho tentou colocá-la à frente, substituindo Adriano por Pato Rodríguez, mas já era tarde. A Ponte Preta conseguiu administrar o resultado e deixou o gramado com a vitória.

PONTE PRETA 1 X 0 SANTOS

PONTE PRETA - Edson Bastos; Cicinho (Xaves), Ferron, Cleber e João Paulo; Baraka, Wendel Santos, Renê Júnior e Nikão (Uendel); Luan (Rildo) e Roger. Técnico - Guto Ferreira.

SANTOS - Rafael; Bruno Peres, Bruno Rodrigo, Durval e Gerson Magrão; Adriano (Pato Rodríguez), Arouca, Henrique (Bernardo) e Felipe Anderson; Neymar e Miralles (André). Técnico - Muricy Ramalho.

GOLS - Luan, aos 12 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Guilherme Ceretta de Lima (SP).

CARTÕES AMARELOS - Baraka, Renê Júnior (Ponte Preta); André, Bruno Peres (Santos).

PÚBLICO - 13.468 pagantes.

RENDA - não disponível.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).