Ponte Preta breca euforia e mantém objetivo de continuar na Série A em 2017

A boa campanha realizada pela Ponte Preta no Campeonato Brasileiro não ilude a comissão técnica e sua diretoria. Mesmo após a importante vitória sobre o Grêmio, por 3 a 0, quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, o técnico Eduardo Baptista continua raciocinando em cima de metas.

A primeira delas é atingir 46 ou 47 pontos para garantir a permanência na Série A para a próxima temporada. No momento, o time soma 38 pontos, portanto, bem perto de atingir seu primeiro objetivo nas próximas rodadas. No domingo à tarde, o adversário vai ser a Chapecoense, em Santa Catarina, pela 26.ª rodada. "Estou sempre pensando no próximo adversário. Nossas atenções estão em cima deste jogo lá em Chapecó", atestou o técnico.

Ele continua vendo evolução no time e agora elogiou o poder de marcação. "O Grêmio tem uma grande equipe, mas não chegou uma vez na frente do nosso goleiro (Aranha) para finalizar. É mérito do sistema de marcação", disse.

TROCA

A diretoria confirmou a troca feito com o Bahia até o final do ano. O clube baiano levou o volante Renê Júnior e liberou o atacante Zé Roberto, de 23 anos, para a Ponte Preta. Segundo Gustavo Bueno, gerente de futebol, "nós liberamos um jogador de meio-campo, onde estamos bem servidos, e trouxemos outro atacante para preencher a vaga deixada pela saída de Giva para o Joinville".