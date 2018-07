Ponte Preta breca saída do volante Bruno Silva para o Vasco

Apesar do interesse em permanecer na Chapecoense, onde realizou um bom Campeonato Brasileiro, Bruno Silva foi convocado para se apresentar na Ponte Preta, dona de seus direitos. No clube campineiro, a permanência do jogador era dada como incerta até esta terça-feira, quando a diretoria confirmou que conta com o volante para o Paulistão. O atleta já havia acertado com o Vasco e precisava da liberação para ser anunciado oficialmente.

Bruno Silva chegou à Ponte Preta em 2013, contratado junto ao Avaí, porém, foi pouco aproveitado, principalmente por problemas extra-campo. Depois, foi emprestado para o Atlético-PR e em seguida para a Chapecoense. O jogador é conhecido por sua técnica com a bola nos pés, sabe sair jogando e ainda faz a função de primeiro volante.

Com a indefinição de seu futuro, Bruno Silva ficou entre os reservas no amistoso diante do Rio Branco, mas voltou a treinar normalmente com o restante do elenco nesta terça.

Agora, ele deve brigar por posição no meio de campo da Ponte com Fernando Bob e Dedé, a dupla que vem sendo titular com Guto Ferreira.