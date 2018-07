Ponte Preta busca empate diante do líder no Rio A Ponte Preta está muito próxima de atingir seu objetivo de permanecer na elite do Campeonato Brasileiro. Para dar mais um passo nessa caminhada, o time de Campinas tenta surpreender o líder Fluminense neste domingo, às 18h30, pela 30ª rodada. E um empate já será considerado um grande resultado no Estádio de São Januário, no Rio.