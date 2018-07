Ponte Preta cede empate ao América-RN no fim e continua em 2º

O sonho do inédito título voltou a escapar das mãos da Ponte Preta. Nesta terça-feira, o time campineiro ficou no empate contra o América-RN por 2 a 2, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e não conseguiu aproveitar o tropeço do rival Joinville para voltar a assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi válido pela 36.ª rodada. A igualdade do time potiguar foi conquistada aos 44 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, a Ponte Preta subiu para os 68 pontos, mas segue atrás do Joinville, com 69, que perdeu para o Boa por 1 a 0. O América-RN, por sua vez, está na zona de rebaixamento, em 17.º lugar com 40 pontos, dois atrás do Bragantino, primeiro time fora da degola.

Enquanto o América-RN foi a Campinas com três volantes, Guto Ferreira apostou no oportunista Rafael Costa para tentar voltar a vencer. A partida nem bem havia começado e o time campineiro reclamou da arbitragem. Depois de dividida no alto entre Andrey e Rafael Costa, a bola sobrou limpa para Raphael Silva empurrar para o gol. A arbitragem, no entanto, viu falta e anulou o lance.

Controlando a partida, a Ponte Preta tinha paciência com a bola e procurava o momento certo para buscar o gol. Aos 18 minutos, em jogada de velocidade, a equipe de Campinas conseguiu abrir o placar. Bryan interceptou passe pela esquerda, tabelou com Roni e acionou Rafael Costa dentro da área. O camisa 9 dominou e fuzilou de perna esquerda.

Apesar do gol sofrido, o América-RN cresceu no jogo e teve duas chances de empatar. Primeiro em recuo errado de Rafael Silva. Daniel teve que se virar para afastar. Depois, em cobrança de falta, de Arthur Maia, que carimbou o travessão.

Irritado com o comportamento ofensivo do time, o técnico Roberto Fernandes fez duas mexidas com apenas 30 minutos. Na primeira boa trama entre Alfredo e Daniel Costa, que haviam acabado de entrar, o goleiro Daniel precisou fazer um pequeno milagre e contar com ajuda da trave para segurar a vitória. Aos 41, porém, Daniel Costa não deu chances para o goleiro. O meia dominou na entrada da área, limpou Juninho e bateu forte, sem chances para o camisa 1 campineiro.

A Ponte Preta voltou com uma postura completamente diferente no segundo tempo. O puxão de orelha do técnico Guto Ferreira armadores durante o intervalo deu resultado. Renato Cajá e Roni finalmente entraram no jogo e o time campineiro voltou a ficar na frente. Roni fez grande jogada individual, deixando o marcador na saudade, após drible de corpo, e finalizou cruzado. Andrey deu rebote e o artilheiro Rafael Costa completou de cabeça para o gol.

Atrás, o América-RN foi para o tudo ou nada, mas pouco ameaçou Daniel. A defesa do time campineiro parecia que iria conseguir se segurar, mas no final o clube potiguar empatou em cobrança de pênalti. No desespero, o goleiro Andrey foi para área e acabou puxado por Alexandro. A arbitragem viu penalidade. Arthur Maia foi para a cobrança e deixou tudo igual no apagar das luzes.

A Ponte Preta volta a campo contra o América-MG, neste sábado, às 16h20, novamente em Campinas, e encerra a Série B contra o Náutico, na Arena Pernambuco. Nesta sexta, às 19h30 (de Brasília), o América-RN encara o Náutico, na Arena das Dunas, em Natal, e pega o Paraná na despedida da Série B.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 x 2 AMÉRICA-RN

PONTE PRETA - Daniel; Rodnei, Raphael Silva (Luan), Tiago Alves e Bryan; Fernando Bob, Juninho e Renato Cajá (Adilson Goiano); Roni, Jonathan Cafu (Alexandro) e Rafael Costa. Técnico: Guto Ferreira.

AMÉRICA-RN - Andrey; Walber, Cleber, Edson Rocha e Márcio Passos; Judson, Fabinho (Alfredo), Neto (Alekito) e Arthur Maia; Rodrigo Pimpão e Emerson (Daniel Costa). Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Rafael Costa, aos 18, e Daniel Costa, aos 41 minutos do primeiro tempo; Rafael Costa, aos 9, e Arthur Maia (pênalti), aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Judson e Neto (América-RN).

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

RENDA - R$ 89.854,00.

PÚBLICO - 7.539 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).