Ponte Preta chama torcida para 'reta final' da Série B

Líder isolado com 53 pontos, a Ponte Preta está em contagem regressiva para o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Para subir mais um degrau, o elenco do time de Campinas espera contar com apoio total dos torcedores para mais uma "decisão" contra o Santa Cruz, neste sábado, no estádio Moisés Lucarelli, pela 29.ª rodada.

Irreverente, o atacante Alexandro até exagerou na dose ao convocar os torcedores. "No sábado, queremos um caldeirão. Acho que vai ter uns 50 mil (torcedores) lá no Majestoso. Não sei onde vai caber, mas a torcida da Ponte dará um jeito", brincou o jogador, ignorando o fato do estádio estar limitado a 19 mil pessoas.

Mais "conservador", o técnico Guto Ferreira também pediu apoio dos torcedores. "Agora não tem jeito. Quem é pontepretano tem de estar no Majestoso no sábado. Não vou aceitar menos de 15 mil", desafiou.

A vitória sobre o Boa por 1 a 0, em Varginha (MG), deixou a Ponte Preta em situação bastante confortável. Hoje o time é o líder da Série B e tem dois pontos a mais que o vice Vasco e seis a mais que o Ceará, o primeiro fora do G4. Esta foi a quinta vitória seguida da equipe como visitante e o sétimo jogo sem derrotas, com seis vitórias e um empate.