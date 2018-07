Ponte Preta cobra dívida do Santos pelo empréstimo de Rildo

Vivendo dificuldades financeiras, a Ponte Preta acusa o Santos de não ter pago um valor de R$ 400 mil, referente ao empréstimo do atacante Rildo. A quantia, segundo os campineiros, deveria ter sido depositada até julho deste ano.

Agora, o departamento jurídico pretende enviar, na próxima semana, uma notificação extrajudicial com um prazo para pagamento, antes de acionar a Justiça. "Ainda vamos esperar a posição de nosso Conselho Fiscal antes de tomar qualquer atitude. Mas a ideia é buscar uma solução amigável", afirmou o presidente Márcio Della Volpe.

Emprestado por um ano pela Ponte Preta até o final do ano, Rildo tem os direitos econômicos divididos entre o clube de Campinas e os seus empresários. Esta não é a primeira vez que a Ponte sofre com a inadimplência de grandes clubes. O time já passou por situação parecida com o volante Ferrugem, emprestado o Corinthians, e com o atacante Luan, hoje no Atlético-MG.

Após garantir o acesso com quatro rodadas de antecedência, a Ponte lutará pelo título da Série B e terá um duelo direto contra o Joinville, neste sábado, no interior catarinense. O time deve ter duas mudanças para a decisão. O volante Juninho e o meia Roni voltam nas vagas de Adilson Goiano e Rafael Costa, respectivamente.