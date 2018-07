Ponte Preta coloca o Corinthians em estado de alerta no Itaquerão

O Corinthians tenta confirmar o favoritismo e a ótima fase diante da Ponte Preta, neste sábado, às 16h20, no Itaquerão, na abertura das quartas de final do Campeonato Paulista. A equipe terminou a primeira fase do Estadual com 37 dos 45 pontos disputados e está invicta há 23 jogos.

A campanha avassaladora, no entanto, só garantiu ao Alvinegro a vantagem de jogar em seu estádio com o apoio da torcida. As quartas de final serão disputadas em jogo único. Se a partida terminar empatada, a decisão vai para os pênaltis. Ciente de que qualquer vacilo pode ser fatal, Tite fez todo o elenco treinar cobranças de pênalti na quinta-feira e na sexta-feira. Até os goleiros Cássio e Walter fizeram algumas cobranças.

O treinador exige atenção total dos seus jogadores, sobretudo na bola parada, uma das deficiências da defesa. Na sexta-feira, a maior parte do treinamento foi dedicada a essa tipo de jogada.

A Ponte é vista como o pior adversário que o time poderia enfrentar nas quartas de final. Na primeira fase, ganhou de Santos e Palmeiras, por exemplo.

“Considero a Ponte o melhor time do interior, por ser de Série A do Campeonato Brasileiro e ter uma equipe forte e competitiva. Mas, entre os quatro grandes, nossa equipe também é a mais preparada e estamos jogando decisões desde o início do ano”, disse o volante Elias, que completa hoje 200 jogos pelo Corinthians.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Ralf, Elias, Renato Augusto, Jadson e Emerson; Guerrero. Técnico: Tite

PONTE PRETA

João Carlos; Rodinei, Tiago Alves, Pablo e Rodrigo Biro; Josimar, Fernando Bob, Bruno Silva e Renato Cajá; Biro Biro e Rildo. Técnico: Guto Ferreira

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza

Local: Itaquerão

Horário: 16h20

Na TV: Globo