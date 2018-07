Ponte Preta comemora empate com Lanús no Pacaembu pela Sul-Americana

SÃO PAULO - Apesar do empate em 1 a 1 com o Lanús na noite desta quarta-feira, a Ponte Preta saiu feliz do Pacaembu após a primeira partida da decisão da Copa Sul-Americana. O time campineiro está satisfeito por ter evitado a derrota e afirmou ter boas chances de garantir o título no jogo de volta, na próxima semana, na Argentina.

"Não é um resultado ruim. Lá eles vão ter que se expor mais e, assim, vamos poder criar oportunidades de gol em contra-ataques, que são a nossa principal característica", disse o técnico Jorginho, após a partida. "Vamos jogar fechados e esperar aparecer uma bola para poder matar o jogo", explicou.

O treinador fez questão de lembrar que a Ponte já esteve em situação semelhante neste competição também diante de um time argentino, o Vélez Sarsfield. Na ocasião, o empate em 0 a 0 em Campinas no jogo de ida das quartas de final foi comemorado pelo elenco, que em Buenos Aires buscou a vitória histórica por 2 a 0 e se classificou para enfrentar o São Paulo.

Jorginho elogiou a equipe e descartou que a atuação tenha sido abaixo do esperado. A maior preocupação dele é a experiência e a malandragem do Lanús, que descreveu como uma equipe parecida com a Ponte Preta na forma de se organizar na defesa.