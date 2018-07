Ponte Preta confirma a contratação de André Castro, do Red Bull Brasil

A reformulação na Ponte Preta continua a todo vapor. Nesta sexta-feira, a diretoria anunciou a contratação do seu sétimo reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do polivalente André Castro, que é volante, mas também pode atuar como lateral-direito.

O novo reforço alvinegro tem 26 anos e disputou o último Campeonato Paulista pelo Red Bull Brasil. Ele tem passagens por Vitória, Oeste e Atlético-GO, ganhou destaque defendendo o Audax na campanha do vice-campeonato estadual de 2016, quando o time foi derrotado na final para o Santos.

Antes de André Castro, a diretoria pontepretana havia fechado com os laterais Tony (ex-Novorizontino) e Igor Vinícius (ex-Ituano), o zagueiro Léo (ex-Ituano), os meias Lucas Mineiro (ex-Chapecoense) e Murilo (ex-Linense), e o atacante Júnior Santos (ex-Ituano) para a Série B.

A estreia alvinegra na Série B será no dia 14 de abril, contra o Paysandu, às 16h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Antes, porém, a Ponte recebe o Náutico na próxima quarta-feira, pela quarta fase da Copa do Brasil.