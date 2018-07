Ponte Preta confirma acerto com o atacante Douglas Tanque

O atacante Douglas Tanque já vinha treinando na Ponte Preta há algumas semanas, mas somente nesta quinta-feira foi apresentado de forma oficial como reforço para a temporada. Ele se destacou na Penapolense durante o Campeonato Paulista. E logo na primeira entrevista coletiva, o jovem de 20 anos não fugiu às polêmicas e até provocou o arquirrival Guarani, onde foi revelado.

"O Guarani já faz parte do passado. Sempre gostei mais da Ponte do que do Guarani", provocou. "Foi aqui que eu realmente comecei. É uma honra voltar a vestir a camisa da Ponte, um time do interior muito grande e respeitado", declarou.

Então com apenas 17 anos, Douglas Tanque iniciou a carreira profissional pelo Guarani, em 2010, vindo do time Sub-20. Após algumas boas partidas, o jogador acabou trocando o Brinco de Ouro pelo Corinthians, onde foi atuar apenas na base. Sem espaço na capital paulista, passou por Paraná, Ipatinga, Guaratinguetá, Penapolense e Criciúma.

Apesar do longo período de treinos, Douglas Tanque ainda não deve ser utilizado pelo técnico Guto Ferreira na partida diante do Joinville, nesta sexta-feira, em Campinas, pela 16ª rodada.