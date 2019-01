Ponte Preta confirma acerto com o lateral Arnaldo e o meia Matheus Oliveira

A Ponte Preta oficializou nesta quinta-feira o acerto com o lateral-direito Arnaldo, do Botafogo, e o meia Matheus Oliveira, do Santos. Os dois passaram por exames médicos e assinaram contrato para o Campeonato Paulista. Com as novidades, o clube chega a 15 reforços, mas ainda busca novas opções ofensivas. A equipe estreia no Estadual no dia 19, às 16h30, contra o Oeste, no estádio Moisés Lucarelli.

Arnaldo negociava há quase um mês, mas a negociação esfriou quando recebeu uma proposta do exterior, que não deslanchou. Com 26 anos, ele chega por empréstimo até o final do ano para suprir a saída de Ruan, que acertou com o Orlando City, dos EUA. O lateral deve disputar a posição com Luís Ricardo.

Já o meia Matheus Oliveira só tinha contrato com o Santos até abril deste ano e até pouco tempo estava emprestado ao Guarani na Série B. Como não seria aproveitado na Vila Belmiro, foi cedido para a Ponte Preta. Se render o esperado pela comissão técnica, pode assinar um contrato mais longo com o clube campineiro. Com 21 anos, ele é canhoto e deve ser reserva de Gerson Magrão, outro recém-contratado.

Além de Arnaldo e Matheus Oliveira, a Ponte Preta contratou até o momento 13 jogadores: os laterais Luis Ricardo, Diego Renan e Giovanni, o zagueiro Henrique Trevisan, os volantes Edson, Mantuan e Igor Henrique, o meia Gerson Magrão e os atacantes Dudu, Hugo Cabral, Marlyson e Thalles.