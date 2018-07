Ponte Preta confirma acerto com o volante Fernando Bob

CAMPINAS- As especulações foram grandes, os nomes procurados também, mas a realidade apresentada pela diretoria da Ponte Preta foi bem diferente. Sonhando com nomes como Bolatti, do Internacional, e Tiago Real, do Palmeiras, a diretoria anunciou na noite desta quarta-feira o volante Fernando Bob, que estava encostado no Fluminense.

O jogador de 25 anos é esperado nesta quinta para ser apresentado como novo reforço. Ele foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato até o final do Campeonato Paulista da próxima temporada. É possível que a sua contratação tenha sido uma indicação do técnico Paulo César Carpegiani, que trabalhou com ele no Vitória no ano passado.

"Suas características atendem exatamente aquilo que o Paulo acha que ainda temos carência, então damos por cumprida essa tarefa de trazermos um segundo volante, conforme o desejo do treinador", afirmou Ocimar Bolicenho, diretor de futebol da Ponte Preta.