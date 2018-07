Ponte Preta confirma chegada de Ricardinho como o novo treinador

A partir desta quinta-feira, a Ponte Preta vai ter um novo técnico para o restante da temporada. Trata-se de Ricardinho, ex-meia pentacampeão mundial com a seleção brasileira, que há três anos abraçou a carreira de técnico. Ele tem apenas 38 anos e vai substituir Dado Cavalcanti, que deixou o cargo após divergências com a diretoria.

Ex-meia de Corinthians e Santos, Ricardinho, que comentou a Copa do Mundo pelo canal a cabo SporTV, já acertou as bases salariais e está sendo esperado em Campinas nesta quinta para assinar contrato.

Sem plano B após a demissão de Dado Cavalcanti, o presidente Márcio Della Volpe atirou para todo lado. Primeiro tentou Gilson Kleina, ídolo da torcida, que não aceitou a proposta salarial de R$ 120 mil. Depois foi atrás de Marco Aurélio Moreira. O veterano tem a confiança de Gustavo Bueno, um dos homens fortes de futebol. Mas o nome teria sido rejeitado por alguns diretores. Silas Pereira, Argel Fucks, entre outros nomes, também foram comentados.

A chegada de Ricardinho é indicação do ex-executivo de futebol Ocimar Bolicenho. O treinador começou a carreira no Paraná, em 2012, sob a benção do dirigente. No clube tricolor paranaense, conquistou seu único título na curta carreira de técnico: a divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Depois se complicou quando teve que mostrar serviço na Série B do Campeonato Brasileiro.

No ano passado, o pentacampeão esteve à frente de Ceará e Avaí, mas não obteve bons resultados. Naufragou na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense e repetiu os fracassos durante a Série B no comando do time catarinense. Sem mercado, foi comentarista dos canais SporTV na Copa do Mundo.

Ricardinho será o quarto treinador da Ponte Preta na temporada. Antes passaram pelo clube Sidney Moraes, Osvaldo Alvarez (Vadão) e Dado Cavalcanti. O ex-meia do Corinthians chega em um momento conturbado do departamento de futebol, que convive com cobranças públicas de salários atrasados e jogadores insatisfeitos.