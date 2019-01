Ponte Preta confirma chegada de Thalles, atacante revelado pelo Vasco

A Ponte Preta continua trabalhando firme na primeira semana de 2019 para montar um elenco forte para a disputa do Campeonato Paulista, no qual estreia no dia 19 contra o Oeste. Tanto que no final da tarde dessa quinta-feira, a equipe confirmou a chegada por empréstimo do atacante Thalles, que é revelado e pertence ao Vasco.

O novo reforço ponte-pretano tem 23 anos e vai ser emprestado até dezembro de 2019, justamente quando acaba seu vínculo com o clube carioca. Agora, o atleta é esperado para a realização de exames médicos. Sendo aprovado, assinará contrato.

Thalles chega com status de titular, já que as negociações com o Santos sobre Rodrigão esfriaram - seu destino deve ser o Coritiba. Na última temporada, Thalles estava defendendo o Albirex Niigata, também por empréstimo. Ele também chegou a defender em alguns momentos a seleção brasileira sub-20 em 2014 e 2015.

Até o momento, a Ponte Preta acertou a contratação dos seguintes jogadores: o zagueiro Airton, os laterais Luis Ricardo, Giovanni e Diego Renan, os volantes Edson, Mantuan e Igor Henrique, o meia Gerson Magrão e os atacantes Dudu e Hugo Cabral.