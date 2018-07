Ponte Preta confirma contratação do atacante Negueba

A Ponte Preta oficializou na manhã desta segunda-feira a contratação do atacante Negueba, ex-São Paulo e revelado nas categorias de base do Flamengo. O jogador fez exames médicos no estádio Moisés Lucarelli e assinou até o final da temporada. Ele chega para ser o substituto de Clayson, que recentemente deixou Campinas para acertar com o Corinthians e deixou Gilson Kleina com poucas opções de velocidade no ataque.

"Fico bastante feliz de reencontrar o professor Gilson Kleina, com quem tive um bom desempenho no Coritiba, e terei de novo o privilégio de trabalhar com ele. Espero ajudar a Ponte Preta a ter conquistas maiores neste ano", disse o atleta. Com 25 anos, ele estava no Atlético-GO e teve dificuldade para se firmar no time titular. Na carreira, passou também pelo Grêmio, na última temporada.

Negueba agora se prepara para começar os trabalhos com o restante do elenco. A Ponte Preta programou uma intertemporada em Itu, nesta semana. O próximo compromisso é no domingo, às 11 horas, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. O jogo no Independência é válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O grupo vem de uma derrota por 2 a 0 para o Botafogo e precisa do resultado fora de casa para amenizar a critica.

O novo atacante agora aguarda ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder estrear. Recém-chegados, o zagueiro Luan Peres, o volante Léo Arthur e o atacante Claudinho vivem a mesma situação. "Espero ter a chance de mostrar meu trabalho. Quando estive no Grêmio tive algumas lesões e isso não ocorreu. Agora estou voltando para um time grande e acredito que estou pronto fisicamente e com a cabeça boa para fazer o melhor aqui na Ponte Preta", afirmou Negueba.