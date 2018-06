Ponte Preta confirma contratação do técnico Doriva para a Série B

A direção da Ponte Preta confirmou nesta sexta-feira a contratação de Doriva para comandar o time na Série B do Campeonato Brasileiro. O anuncio do retorno do técnico foi realizado nas redes sociais, mas já era esperado há pelo menos duas semanas. O treinador comandou o Novorizontino no Campeonato Paulista, se classificou para as quartas de final como o melhor time do interior, mas caiu diante do Palmeiras após duas derrotas: 3 a 0 em Novo Horizonte e 5 a 0 em São Paulo.

Essa será a segunda passagem de Doriva por Campinas e, pelo menos nos primeiros dias, o novo treinador terá que lidar com a rejeição de uma parte da torcida. Tudo porque em 2015, quando vinha fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, trocou o estádio Moisés Lucarelli pelo Morumbi, para comandar o São Paulo. Na época, os torcedores se irritaram com a forma que o técnico deixou o clube campineiro.

"Estou muito feliz em estar aqui novamente e quero reconstruir minha história na Ponte Preta, trabalhando duro para levarmos o clube ao lugar dela, que é a Série A", confessou.

A realidade que ele vai encontrar em seu retorno é muito diferente daquela que deixou em 2015. Rebaixado ano passado, o time vive uma reestruturação financeira e tenta encontrar reforços dentro da nova situação. O clube deixou um orçamento de R$ 42 milhões para trabalhar com apenas R$ 17 milhões.

Doriva tem 45 anos e começou o trabalho como técnico em 2013 com o Ituano. No ano seguinte já conquistou o Campeonato Paulista com o time de Itu, o elevando de patamar. Ele dirigiu o Atlético-PR, mas não deslanchou. Depois sagrou-se campeão carioca pelo Vasco. No currículo ainda tem passagens menos marcantes por Bahia, Santa Cruz e Atlético-GO.