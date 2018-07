Ponte Preta confirma contratação do volante Renato, cedido pelo Palmeiras

"Estou com uma expectativa muito boa, trabalhando durante as férias para chegar 100% em Campinas. Todo mundo conhece a grandeza da Ponte Preta, é um time de grande expressão e de renome e venho para ajudar a brigar por coisas grandes pra Ponte em 2016, porque ela merece", disse o novo reforço ponte-pretano ao site oficial do clube.

Renato tem 23 anos e em 2015 atuou também emprestado pelo Joinville, rebaixado à Série B. Porém, o jogador sofreu com uma lesão no joelho esquerdo (rompeu ligamento) e ficou inativo desde julho. Desde que chegou ao Palmeiras também defendeu o Moreirense, de Portugal, onde jogou a temporada 2012/2013.

"Agradeço a confiança da diretoria da Ponte, que me conhece e acredita no meu futebol. E garanto que não vão se arrepender, terão em campo um jogador guerreiro, de muita raça e que joga para o grupo", afirmou o volante, que vem para assumir a vaga deixada no meio-campo por Fernando Bob, que se transferiu para o Internacional.

Além de Martinuccio e Renato, a Ponte Preta já confirmou a chegada do lateral Nino Paraíba, (ex-Avaí), do volante Eurico (ex-Cruzeiro) e dos atacantes Hugo Ragelli (ex-Cruzeiro) e Rhayner (ex-Vitória). Rafael Carioca (Paraná), o volante João Vitor (Figueirense), ex-Palmeiras, e o atacante Wellington Paulista (Fluminense) estão próximos de acerto.