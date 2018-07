Ponte Preta confirma empréstimo do meia Danilo Neves ao Boa

Ele é esperado em Varginha (MG) neste final de semana para assinar contrato até o final do ano. Destaque no ano passado com as camisas de Audax e Guaratinguetá, Danilo chegou à Ponte Preta no começo do ano como uma das apostas do departamento de futebol.

No entanto, o meio-campista ficou de fora da lista de 28 inscritos para a primeira fase do Paulistão e defendeu a Ponte uma única vez, na estreia da Copa do Brasil, no empate contra o Vilhena por 1 a 1, em Rondônia.

Danilo, que era conhecido como Tchê Tchê nos tempos de Audax, é o quarto jogador a deixar a Ponte Preta após a eliminação no Campeonato Paulista. Antes deles, deixaram o clube os atacantes Fágner, Wellington Tanque e Fábio Santos.