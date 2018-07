Ponte Preta confirma ingresso a R$ 100 contra o Corinthians

O time campineiro explicou o aumento no preço das entradas devido ao bom momento do clube - são quatro vitórias consecutivas - e por ser um duelo contra o líder do campeonato e que tem uma enorme torcida espalhada pelo País. A diretoria espera por 16 mil pessoas no seu estádio.

"Tenho certeza que o nosso torcedor virá ao estádio, assim como o do Corinthians. Espero por, no mínimo, 16 mil pessoas", disse o vice-presidente da Ponte, Giovanni Dimarzio.

Para a partida contra o Corinthians, a Ponte Preta não contará com o volante Fernando Bob, suspenso, mas terá o retorno de Juninho. Josimar ainda é dúvida com dores na coxa. A Ponte Preta é a nona colocada do Brasileirão, com 40 pontos ganhos.