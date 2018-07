Ponte Preta confirma Júlio César e Bruno Nunes

A informação foi confirmada pelo diretor de futebol Niquinho. O goleiro foi um dos destaques do Botafogo no Paulistão, enquanto Bruno Nunes foi o artilheiro da Série A2, com 15 gols marcados pelo Rio Preto.

"Estamos acertados com o Júlio César e o Bruno Nunes. Ainda essa semana nós devemos ter mais algumas novidades, pois estamos apalavrados com alguns jogadores. Mas vamos esperar estar tudo certo para confirmarmos", revelou Niquinho, lembrando que a intenção é acertar com até oito reforços.

Enquanto isso, o elenco da Ponte retorna aos treinamentos visando o confronto contra o São Caetano no próximo sábado, às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli. Quem vencer garante a vaga na final do Título do Interior. "É claro que queríamos o título do Paulista, mas já que isso não aconteceu, ganhar o título do Interior é questão de honra. E queremos vencer mais jogos em casa para nossa torcida, que foi fantástica conosco, em especial nestes últimos jogos", destacou o técnico Gilson Kleina.