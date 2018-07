Ponte Preta confirma lesão e adia a reestreia do meia Renato Cajá

Mais uma vez, Renato Cajá teve sua reestreia com a camisa da Ponte Preta adiada. O meia já está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas acabou sofrendo durante os treinamentos um edema na panturrilha esquerda, que o tira dos próximos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro.

A lesão do jogador foi constatada pelo médico da equipe. Roberto Nishimura garantiu que o meia deve ficar de fora dos próximos jogos da Ponte. Curiosamente, Renato Cajá chegou a afirmar que a ressonância magnética não havia detectado nenhuma contusão e que poderia atuar os 90 minutos na partida contra o Joinville, na sexta-feira.

O veto do departamento médico parece ter pego o meia de surpresa. A tendência é que continue treinando em separado com os demais jogadores até que esteja recuperado do edema na panturrilha. Renato Cajá deve fazer sua reestreia com a camisa da Ponte Preta apenas na última rodada do primeiro turno da Série B, quando enfrentará o Náutico no dia 30 de agosto, às 16h10, no Estádio Moisés Lucarelli.

Renato Cajá tinha estreia marcada para a partida contra o Bragantino, pela última rodada. Os documentos, porém, que chegariam da China atrasaram e impediram que o jogador estivesse em campo. Agora, é um edema que impede com que o meia reforce o time titular da Ponte Preta.