Ponte Preta confirma Mazola Júnior como seu novo treinador

Dois dias após confirmar que não chegou a um acerto para a permanência de Gilson Kleina, a Ponte Preta confirmou, nesta quinta-feira, Mazola Júnior como seu treinador para a temporada 2019. Em Campinas, sua cidade natal, o treinador assinou contrato com o time, pelo qual trabalhou nas categorias de base e foi auxiliar-técnico na década de 1990.

Mazola Júnior, que já havia confirmado estar a detalhes do acerto na última quarta, falou oficialmente como novo técnico ponte-pretano. "Estou extremamente feliz e podem ter a certeza que farei de tudo pelo time que, todos sabem, é meu time de coração. No que depender de mim, vou morrer no comando da Ponte Preta".

Após o time ficar próximo do acesso para a elite do Campeonato Brasileiro, a diretoria da Ponte Preta já começa a planejar a equipe para a disputa do Campeonato Paulista no início de 2019 e também a Copa do Brasil.

Mazola esteve no comando do Criciúma na Série B e conseguiu fugir do rebaixamento com a equipe catarinense. O treinador fez 33 jogos pelo clube e conquistou 11 vitórias, 14 empates e oito derrotas. A própria Ponte Preta confirmou que chegou a tentar contratá-lo neste período, mas não obteve sucesso.

Com experiências no futebol do Japão, Portugal e Espanha no início da carreira, Mazola, de 53 anos, tem passagens pelo comando de clubes como Ituano, Sport, Ipatinga, Bragantino, Cuiabá, Paysandu, Botafogo-SP, CRB e Vila Nova-GO.