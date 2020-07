Ponte Preta consegue pagar salários de junho e coloca as contas em dia

Mesmo em meio às dificuldades provocadas pela pandemia do novo coronavírus, a Ponte Preta tem conseguido pagar os salários de elenco, comissão técnica, estafe e funcionários.

Após promover redução de até 25% nos vencimentos, a diretoria executiva efetuou, no quinto dia útil de julho, o pagamento referente ao mês de junho e colocou as contas em ordem no Moisés Lucarelli.

Na quarentena, a diretoria tem se desdobrado para angariar recursos e ainda não atrasou nenhum depósito a partir de abril, quando o Campeonato Paulista havia sido paralisado, no que diz respeito aos valores registrados em CLT.

Para trazer alívio às finanças, a Ponte contou também com o pagamento da cota de transmissão da Série B, repassada pela CBF, nas últimas semanas.

Com as contas em ordem, time campineiro concentra todas as atenções nos trabalhos presenciais no CT do Jardim Eulina de olho na retomada do Campeonato Paulista, em 22 de julho.