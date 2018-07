Ponte Preta continua implacável no Paulistão e bate Botafogo

CAMPINAS - A Ponte Preta segue imbatível na temporada 2013. Mesmo jogando diante de um Botafogo que se preocupou muito mais em se defender, abusando das faltas, o time campineiro deixou o gramado do Estádio Moisés Lucarelli na noite desta quarta-feira comemorando a importante vitória por 1 a 0, em partida válida pela 15.ª rodada do Campeonato Paulista.

O gol marcado por William, artilheiro isolado do Paulistão com nove, fez a Ponte chegar aos 33 pontos, aumentar a invencibilidade para 17 jogos - contando com os dois do ano passado - e manter o tabu de sete meses sem perder no Moisés Lucarelli. Já o Botafogo desperdiçou a chance de entrar no G4 e estacionou nos 25 pontos, podendo cair algumas posições no complemento da rodada.

O primeiro tempo em Campinas foi bastante ruim, com os dois times mais preocupados em se defender do que criar lances de gol. O Botafogo abusava das faltas, principalmente no meio-campo e o árbitro era bastante conivente. Isso irritava os jogadores ponte-pretanos, tanto que Bruno Silva e Edson Bastos foram amarelados por reclamação. A melhor e única chance de perigo aconteceu aos 40 minutos. Chiquinho cobrou falta e Artur desviou de cabeça, exigindo grande defesa de Rafael.

A Ponte Preta voltou do intervalo pressionando o Botafogo, que não conseguia passar do meio-campo, e acabou sendo recompensada aos 19 minutos. Chiquinho foi desarmado dentro da área, mas a bola sobrou para William, que dominou e bateu na saída de Rafael.

Depois, o time campineiro recuou e procurou explorar os contra-ataques, quase marcando o segundo com Cicinho, que bateu para fora. O adversário não conseguiu oferecer perigo ao goleiro Edson Bastos, apesar de ter mais posse de bola.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 16.ª rodada. A Ponte Preta enfrenta o XV de Piracicaba, às 16 horas, no Estádio Barão da Serra Negra. Em Itu, o Botafogo terá pela frente o Ituano, às 18h30, no Estádio Novelli Júnior.

PONTE PRETA 1 X 0 BOTAFOGO

PONTE PRETA - Edson Bastos; Artur, Cléber, Ferrón e Renan; Baraka, Bruno Silva, Cicinho e Ramirez (Memo); Chiquinho (Diego Rosa) e William (Alemão). Técnico - Guto Ferreira.

BOTAFOGO - Rafael; Igor, Cris e Preto Costa; Gilmak, César Gaúcho, Zé Antônio (Dimba), Daniel Borges (Francis) e Giovanni; Fábio Gama (Douglas Packer) e Nunes. Técnico - Marcelo Veiga.

GOLS - William, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Prieto Alfieri.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Silva, Ramírez e Edson Bastos (Ponte Preta); Cris, César Gaúcho e Zé Antônio (Botafogo).

PÚBLICO - 4.829 pagantes.

RENDA - R$ 36.520,00.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).