Ponte Preta contrata Almir, ex-Grêmio, para a Série B

"Sempre tivemos boas relações com o Grêmio desde o ano passado e resolvemos permanecer com esse bom relacionamento. Ele (Almir) está vindo como uma aposta. Fez bons campeonatos de base no Grêmio, mas evidentemente não é o jogador que estamos querendo para a posição. O mercado está comprovando que essa é uma posição difícil para se contratar, mas estamos sempre procurando", disse o dirigente.

Almir já está na cidade de Campinas e vai realizar exames médicos na manhã desta quarta e, na parte da tarde, será apresentado. O meia do Grêmio é o sétimo reforço confirmado. Antes deles chegaram: Júlio César (goleiro); Dionísio e João Paulo II (volantes); e Bruno Nunes, Darío Gigena e Soares (atacantes). A estreia na Série B acontece no próximo dia 21 diante do ASA-AL, no estádio Moisés Lucarelli.