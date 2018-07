Ponte Preta contrata atacante Alemão para Paulistão A Ponte Preta acertou nesta quarta-feira a contratação de seu 12º reforço para a temporada de 2013. Trata-se do atacante Alemão, que foi um dos destaques do Guaratinguetá no Campeonato Brasileiro da Série B e despertou interesse de outros clubes.