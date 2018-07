Ponte Preta contrata atacante Rafael Costa, ex-Figueirense A Ponte Preta anunciou nesta quarta-feira a contratação atacante Rafael Costa para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 26 anos vem como parte da venda do atacante Éverton Santos ao FC Seoul, da Coreia do Sul. O novo reforço já treinou com elenco do time campineiro.