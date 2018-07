Ponte Preta contrata João Carlos para brigar por posição com Lomba

Se antes a Ponte Preta sofria por não ter nenhum goleiro confiável para a próxima temporada desde que decidiu não renovar com Roberto, agora pode se gabar de ter dois arqueiros mais conhecidos. Depois de assegurar a contratação de Marcelo Lomba, que estava no Bahia, o clube também acertou com João Carlos, que defendeu o Boa no último Campeonato Brasileiro da Série B.

Revelado pelo Atlético-PR, clube que ainda detém seus direitos econômicos, João Carlos estava emprestado ao Boa até abril de 2015, mas acabou rescindindo o contrato após acordo entre o time mineiro e a Ponte Preta. Ele chega em Campinas na próxima terça-feira.

Aos 26 anos, João Carlos chegou a defender a seleção brasileira sub-17 e passou por clubes como Ipatinga-MG, Atlético-GO e Fortaleza antes de chegar ao Boa.

A contratação de João Carlos não atrapalha em nada a chegada de Marcelo Lomba. Os dois goleiros lutarão pela posição de titular já para o início do Campeonato Paulista. Além deles, o time também já acertou com Matheus, ex-Bragantino, como arqueiro e conta ainda no elenco com Reinaldo, que deve ser colocado na lista de empréstimo.