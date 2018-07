Ponte Preta contrata João Lucas, lateral do Atlético-GO

A Ponte Preta oficializou nesta quinta-feira o seu mais novo reforço para a disputa da Série B. Trata-se de João Lucas, que estava no Atlético-GO, chegou a ter uma passagem meteórica pelo Figueirense e já vinha treinando com o elenco ponte-pretano há cerca de um mês.

Aprovado nos testes pelo técnico Guto Ferreira, enfim o lateral-esquerdo acertou os últimos detalhes e assinou o contrato. O jogador, que tem seus direitos ligados à empresa Elemko Sports, foi repassado para o clube campineiro e deve ficar até o final da temporada, com possibilidade de renovar por mais um ano.

"Já foi tudo resolvido com a diretoria da Ponte e estou muito feliz em poder me juntar a esse grupo. Vou fazer de tudo para ajudar meus companheiros na briga pelo acesso. Estou pronto para atuar e já me coloquei à disposição do técnico Guto Ferreira. Estou bem fisicamente e quero mostrar o meu valor dentro de campo", afirmou o jogador.

ROBERTO NEGA TRANSFERÊNCIA