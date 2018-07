Ponte Preta contrata lateral Malcoon, promessa do Mogi Mirim

A promessa chegou a Campinas logo pela manhã sem alarde, pois a princípio treinará com o time sub-20 e em seguida deverá integrar o elenco profissional para a sequência da temporada. Ele chega muito bem avaliado pelo técnico pontepretano, que conhece seu futebol e acredita no potencial em ajudar o time, principalmente no Campeonato Brasileiro.

Ele chega para dar mais opção ao técnico Guto Ferreira. Atualmente, Rodrigo Biro é o titular do time, mas o seu reserva imediato, João Paulo, está lesionado e nos próximos dias passará por cirurgia. Com isso, a comissão técnica tem improvisado o lateral-direito Jeferson e até mesmo o volante Juninho no setor.

A Ponte Preta é a vice-líder do Grupo B, com 27 pontos. O time já está classificado às quartas de final, quando enfrentará o Corinthians, no Itaquerão. Antes disso, na quarta-feira o time de Campinas cumpre tabela contra o Capivariano, fora de casa.