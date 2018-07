Ponte Preta contrata meia argentino Brian Sarmiento

CAMPINAS - Ao perder o zagueiro Cleber e o lateral-direito Cicinho, negociados, respectivamente, com Corinthians e Santos, a diretoria da Ponte Preta prometeu reforços que chegariam para ser titulares. Mas, por enquanto, acertou apenas com uma "aposta". O meia argentino Brian Sarmiento, de 23 anos, é aguardado na próxima terça-feira no Estádio Moisés Lucarelli para realizar exames e assinar contrato.

Sarmiento tem 23 anos e já foi convocado para defender a seleção argentina Sub-21. Na curta carreira, ele defendeu três clubes espanhóis: Xerez, Girona e Racing Santander - antes disso, jogou no Estudiantes, Arsenal de Sarandí e Racing. No último Campeonato Argentino, estava no All Boys.

Para esse setor no meio-de-campo, além de Sarmiento, o técnico Paulo Cesar Carpegiani já conta com Ramirez, Chiquinho, Roger Gaúcho, Adrianinho e Rafinha. Nos próximos dias, mais um meia deve chegar ao clube. Dois zagueiros também estão entre as prioridades da Ponte para a sequência do Brasileirão.