Ponte Preta contrata o meia Thomás, do Flamengo A Ponte Preta anunciou nesta terça-feira a chegada de mais dois reforços para o Campeonato Brasileiro da Série B. O lateral-esquerdo João Paulo, do Tombense-MG, e o meia Thomás, do Flamengo, realizaram exames no Estádio Moisés Lucarelli e foram contratados.