Ponte Preta contrata os zagueiros Gian e Tiago Garça A Ponte Preta segue reforçando seu elenco para a próxima temporada, quando fará seu retorno à Serie A do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, a diretoria acertou a contratação de dois zagueiros: Gian e Tiago Garça. Eles chegam para suprir a vaga deixada pelo capitão Leandro Silva, que acertou com o Avaí no início da semana.