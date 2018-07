Ponte Preta contrata Rodrigo Pimpão e Enrico

Enrico foi revelado nas categorias de base do Atlético-MG e tem passagens por Ipatinga e Djurgarden-SUE. Pelo Vasco, conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2009 e a Copa do Brasil em 2011. Em 2010, ele participou do acesso do Coritiba para a Série A. No Brasileirão deste ano ele defendeu a camisa do Ceará.

Rodrigo Pimpão foi revelado nas categorias de base do Paraná e foi contratado pelo Vasco em 2009, quando faturou o título da Série B. Depois, foi emprestado novamente para o Paraná, além do Cerezo Osaka-JAP e Omiya Ardija-JAP, onde estava no final deste ano.

A diretoria da Ponte Preta deve anunciar ainda essa semana as contratações de mais quatro reforços. Um zagueiro, dois volantes e um atacante estão em negociação. O volante Agenor, do Atlético-PR, e o atacante Anderson Aquino, do Coritiba, estão entre os mais cotados.

Até o momento, a diretoria da Ponte acertou a contratação de quatro reforços para a temporada 2012: o goleiro Lauro, o zagueiro Gian, o lateral-direito Cicinho e o atacante Leandrão.