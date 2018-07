Ponte Preta contrata técnico Vinícius Eutrópio e lateral-direito Nino Paraíba

Vinícius Eutrópio entrou na pauta desde a semana passada. Inclusive esteve em Campinas e ouviu dos dirigentes pontepretanos o convite para o Estadual. Após alguns dias de negociação, as partes chegaram a um acordo. Além dele, o ex-goleiro Fabiano, que já defendeu a Ponte Preta nos anos 90, será o seu auxiliar.

O treinador deverá ser apresentado ainda nesta semana no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Em seguida já se reunirá com a diretoria para traçar o planejamento do ano que vem. Provavelmente o treinador indicará alguns jogadores de sua confiança. Assim como também opinará sobre os nomes que já vem negociando com o clube.

Também nesta quarta-feira, os dirigentes confirmaram o acerto com o lateral-direito Nino Paraíba. Ele tem 29 anos e ganhou destaque atuando pelo Avaí e pelo Vitória. Nesta última edição do Brasileirão, o lateral foi o jogador que realizou o maior número de cruzamentos certos: 48 ao todo.

É um atleta muito constante. Em 2015 fez 51 partidas, sendo 49 como titular. No Brasileirão foram 35 jogos e começou todos entre os 11. Não teve nenhuma expulsão durante toda a temporada. Nino Paraíba tem pré-contrato assinado com a Ponte Preta e se apresenta no dia 4 de janeiro de 2016, junto com os demais atletas do clube.

Antes de acertar com Vinícius Eutrópio foram especulados outros nomes como Gilson Kleina, acertado com o Coritiba, e Ney Franco, sem clube. Muito se falou sobre a permanência do auxiliar Felipe Moreira para o Paulistão. Mas o clube optou por um profissional mais experiente, com bagagem no futebol.

A Ponte Preta está no Grupo B do Paulistão ao lado de São Bernardo, Ituano, Novorizontino e Palmeiras. A estreia no campeonato acontecerá diante do Oeste, em Itápolis. Data e horário ainda não foram confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).