Ponte Preta contrata volante Renato, ex-Palmeiras; Wellington Paulista está perto

Renato tem 23 anos e em 2015 atuou também emprestado pelo Joinville, rebaixado à Série B. O jogador, porém, sofreu com uma lesão no joelho esquerdo, inclusive com rompimento de ligamento, e ficou inativo desde julho. Ele também defendeu o Moreirense, de Portugal, onde jogou a temporada 2012/2013.

O presidente Vanderlei Pereira já trata o negócio como certo e ainda vê com grande possibilidade de chegada do experiente Wellington Paulista. O jogador foi apenas reserva do Fluminense nesta temporada.

Ele já recebeu proposta e pode se apresentar junto do elenco no dia 4 de janeiro. A diretoria prefere trabalhar com cautela, mas quer tê-lo como referência no setor ofensivo durante o Campeonato Paulista. Outros nomes são tratados de forma sigilosa pela cúpula campineira. Mesmo porque Diego Oliveira, também atacante, deve se transferir para o Japão.

Até agora, o clube confirmou a chegada do lateral Nino Paraíba, do Avaí, o volante Eurico, do Cruzeiro, e dos atacantes Hugo Ragelli, do Cruzeiro, e Rhayner, do Vitória.