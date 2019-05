Ponte Preta contrata volante Washington Santana, ex-Palmeiras

A Ponte Preta confirmou a contratação do volante Washington Santana para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador esteve nesta sexta-feira no Estádio Moisés Lucarelli, onde passou por bateria de exames médicos e assinou contrato com a equipe campineira. Recentemente ele rescindiu com o Atlético Goianiense, pelo qual disputou 18 partidas.

Curiosamente, Washington fez o caminho inverso do também volante André Castro, que deixou a Ponte Preta para reforçar o Atlético-GO. Nos bastidores, especula-se que o atleta só foi liberado, pois os clubes, que não confirmam, haviam acertado tal troca.

Washington, 30 anos, começou a carreira no Força Esporte Clube, depois passou por Botafogo-SP, Tombense, Figueirense, Cianorte, Penapolense, Palmeiras, Paraná, Nacional de Portugal, Panionios, da Grécia, e Vila Nova, onde se destacou antes de chegar no Atlético-GO.

Para a posição de volante, a Ponte Preta conta com Airton e Edson, esses vêm sendo titulares de Jorginho, além de Camilo e Matheus Alexandre.

O time campineiro, que enfrenta o Operário-PR nesta sexta-feira, às 21h30, no Moisés Lucarelli, busca a primeira vitória no campeonato. Atualmente ocupa a 17ª colocação, com dois pontos.