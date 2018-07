Ponte Preta contrata zagueiro Leandro Silva

"Estou muito feliz em poder jogar num clube com tanta tradição e espero ajudar no retorno para a Série A", afirmou Leandro, que tem 30 anos e já atuou com o atual auxiliar técnico Anderson Lima, quando este ainda era jogador do Coritiba.

Outros três reforços devem ser confirmados ainda nesta semana. O meia Junai e o zagueiro Naldo, ambos do União São João de Araras, esperam os resultados dos exames médicos. O meia-atacante Marcelinho, revelado nas categorias de base do Corinthians e que estava no Monte Azul, também passou por exames e já treina com o grupo.

Além de Leandro Silva, a Ponte já havia anunciado as contratações dos laterais Jackson e Alex Santos, dos volantes Wendell e Gérson, do meia-atacante Pablo Escobar e do atacante Jair.