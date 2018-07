Ponte Preta corta promoção e encarece ingresso na Série B

Se o torcedor ponte-pretano ainda acreditava que voltaria a assistir à líder Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli pagando um preço promocional no fim de semana, a esperança chegou ao fim na tarde desta segunda-feira. Após uma reunião da diretoria com o departamento de marketing, foi decidido que para o próximo sábado, quando o time volta a campo para enfrentar o Sampaio Corrêa, o valor será de R$ 40 para as arquibancadas.

A partir do confronto contra o Santa Cruz, pela 29.ª rodada, entretanto, a Ponte Preta dobrou o valor do ingresso para jogos que acontecem no final de semana, mantendo a promoção da meia-entrada para os torcedores vestidos com a camisa do clube. Em partidas no meio da semana - terça ou sexta-feira - o valor pela metade continua.

O mais provável é que a decisão tomada pela diretoria valha até o final do campeonato. A Ponte Preta ainda realiza dois jogos como mandante: contra América-RN e América-MG. Sem data oficial da CBF, apenas o confronto contra o time potiguar deve acontecer em um fim de semana.

Depois de uma maratona de jogos, o elenco da Ponte recebeu folga nesta segunda-feira e volta aos treinos na terça-feira cedo, já então com a volta do técnico Guto Ferreira. Ele ganhou um "descanso forçado" na semana passada ao ter pressão alta e arritmia após a vitória, por 3 a 1, sobre o Avaí.

Durante o Campeonato Brasileiro da Série B , a diretoria ofereceu, por um período razoável, uma promoção ao torcedor, com ingressos a R$ 20 e meia-entrada a R$ 10. Todos que iam ao estádio vestidos com o uniforme do clube, tinham o direito a meia. Agora o time lidera sozinho a competição, com 61 pontos, e mira o primeiro título em sua história de 114 anos.