Ponte Preta, Criciúma, Joinville e Avaí vencem jogos de estreia na Copa São Paulo

Jogando em casa, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP), pelo Grupo 6, o Noroeste fez bonito e goleou o Palmas-TO por 4 a 0. Willian, duas vezes, Kássio e Tucha marcaram os gols do time da casa.

Pelo Grupo 15, em Porto Feliz (SP), a Ponte Preta também conquistou uma vitória. Léo Cereja marcou os dois gols do triunfo campineiro por 2 a 0 sobre o Porto-PE. Na abertura do grupo, os donos da casa do Desportivo Brasil atropelaram o Espigão-RO vencendo por 4 a 0 e ficaram com a liderança pelo saldo de gols: 4 a 2.

O único paulista que não venceu na tarde deste sábado foi o Linense, que empatou sem gols com o Sobradinho-DF, no estádio Gilbertão, em Lins (SP), pelo Grupo 4.

MAIS JOGOS - Mesmo sem equipes paulistas, outros jogos também movimentaram a tarde da Copinha. No Grupo 1, no estádio Alberto Victolo, em Tanabi (SP), o Juventude venceu a Chapecoense por 1 a 0, com gol de Dionas Bruno. Mais cedo, os donos da casa do Tanabi aplicaram uma goleada de 4 a 0 sobre o América-SP e garantiram a liderança.

Em Leme (SP), no estádio Bruno Lazarini, pelo Grupo 10, o Criciúma levou a melhor no confronto contra o Atlético Goianiense. O time goiano abriu o placar em um gol contra de Roger, mas Calil marcou duas vezes para dar a vitória por 2 a 1 aos catarinenses. Neste grupo, os anfitriões do Lemense já tinham aberto as disputas com derrota por 4 a 2 para o Rio Claro.

Ceará e Joinville se enfrentaram pelo Grupo 8, disputado no estádio Palmeirinha, em Porto Ferreira (SP), com vitória do time catarinense por 1 a 0, com gol de Zé Arthur. Mais cedo, na abertura do grupo, os paraibanos do CSP venceram o Guaratinguetá por 3 a 1 e garantiram a primeira colocação pelo saldo de gols.

No Grupo 14, disputado no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba (SP), o Avaí largou na frente. Os mandantes do Primavera já tinham ficado no empate por 1 a 1 com o Boca Júnior-SE e, no complemento da rodada, os catarinenses bateram o Paraná de virada por 2 a 1. Guga abriu o placar, mas Rafinha, de pênalti, e Roberto Júnior garantiram a vitória e a liderança do Avaí.