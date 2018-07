Ponte Preta critica árbitro e promete protesto formal na CBF

Insatisfeita com a arbitragem da partida contra o Vasco, na quarta-feira, a Ponte Preta enviará uma representação à CBF pedindo uma punição a Francisco Carlos do Nascimento (AL), juiz do jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Na visão dos dirigentes da Ponte, o time foi prejudicado pelas ações da arbitragem na partida.

Alguns lances polêmicos, como o pênalti marcado a favor do clube carioca, tiveram grande repercussão, mas a maior ira da direção da Ponte Preta é direcionado contra uma entrada faltosa do lateral Carlos César, do Vasco, em cima do volante Alef. O jogador precisou sair de maca de campo e sofreu uma forte entorse no tornozelo. O árbitro sequer marcou falta.

Em outro lance envolvendo o volante Alef, o zagueiro vascaíno, Fabrício, acertou uma cotovelada dentro da área e mais uma vez nada foi marcado. Ao final, o Vasco venceu a partida por 2 a 1 e avançou às oitavas de final.

Este jogo entre Vasco e Ponte Preta foi o terceiro consecutivo em um curto espaço de uma semana. Os dois times fizeram o confronto de ida e volta pela Copa do Brasil e no sábado se enfrentaram pela Série B do Campeonato Brasileiro. O clube carioca venceu duas partidas e o jogo na Série B terminou empatado sem gols.