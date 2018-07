Ponte Preta decepciona em Campinas e perde do Icasa

Sem vencer há oito jogos, a Ponte caiu para o 13.º lugar e permaneceu com 47 pontos, os mesmos do Icasa, que subiu para 12.º - leva vantagem no número de vitórias. Os dois times, por sua vez, já estão livres do rebaixamento.

Sem mostrar mais uma vez um bom futebol, a Ponte Preta pouco criou no primeiro tempo. O principal lance aconteceu em chute do atacante William, na trave. Melhor em campo, o Icasa abriu o placar aos 44 minutos. Assisinho cruzou para a área e o zagueiro Luiz Gustavo, aproveitando falha da defesa, desviou a bola no canto de Gilson.

A Ponte Preta voltou melhor após o intervalo, depois das substituições de Givanildo Oliveira. Aos 32 minutos, Daniel Lovinho fez boa jogada individual e tocou para William, que bateu por cima do gol, desperdiçando grande chance. Satisfeito com o resultado, o Icasa apenas aguardou o apito final.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, às 17 horas, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta enfrenta o ameaçado Brasiliense, fora de casa, enquanto o Icasa recebe o líder Coritiba.

FICHA TÉCNICA:

Ponte Preta 0 x 1 Icasa

Ponte Preta - Gilson; Guilherme, Diego Jussani e Renan; Eduardo Zamariolli, Josimar, Jonata Escobar (Daniel Lovinho), Souza e Anderson (Pirão); Reis (Pablo Escobar) e William. Técnico - Givanildo Oliveira.

Icasa - Marcelo Pitol; Thiago, Luiz Gustavo e Everaldo; Marcos Vinícius (Dodó), Paulo Foiani, Guto, Júnior Xuxa e Carlinhos (Panda); André Neles e Assisinho (Leozinho). Técnico - Flávio Araújo.

Gol - Luiz Gustavo, aos 44 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Edilson Ramos da Mata (MT).

Cartões Amarelos - Luiz Gustavo, Júnior Xuxa, Renan e Josimar.

Renda - R$ 6.249,00.

Público - 1.092 pagantes.

Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).