Ponte Preta define que fará pré-temporada em Campinas

CAMPINAS - A Ponte Preta definiu o local e a data para a reapresentação do elenco visando a pré-temporada de 2014. Diferentemente do que fez nos outros anos, o clube campineiro realizará toda a sua preparação em Campinas e utilizará o Estádio Moisés Lucarelli e o CT do clube, no bairro Jardim Eulina. Todos os jogadores se reapresentam para o treinador Sidney Moraes no dia 2 de janeiro.

A data inicial e o local de treinamentos foram decididos após reuniões entre a diretoria e o comandante. Na visão do novo técnico ponte-pretano, a saída da cidade para realizar a pré-temporada seria um gasto desnecessário, já que avaliou a estrutura do clube como muito boa. Ele acredita que o clube desempenhará um trabalho eficiente visando a disputa do Campeonato Paulista e a Série B do Brasileiro.

Diferentemente dos profissionais, os jogadores da categoria sub-20, que disputarão a Copa São Paulo de Futebol Júnior, ficarão quatro dias treinando na cidade de Porto Feliz, a aproximadamente 75 quilômetros de Campinas. No ano passado, os profissionais também realizaram a pré-temporada em Porto Feliz.