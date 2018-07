Ponte derrota Avaí em casa e continua 100% com técnico Doriva

A Ponte Preta segue com 100% de aproveitamento sob o comando do técnico Doriva. Na noite desta quinta-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time de Campinas venceu o Avaí por 2 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, chegando a segunda vitória seguida, já que na estreia venceu o Flamengo, por 1 a 0, no último domingo. Borges foi o nome do jogo, perdendo um pênalti no primeiro tempo, mas fazendo o gol de cabeça na etapa final. Felipe Azevedo também marcou um belo gol.

Com os três pontos somados, a Ponte chegou aos 25 pontos, na décima colocação, mais distante da zona de rebaixamento. Por sua vez, o Avaí fica com 20, em 16º, uma posição acima dos quatro últimos colocados, apesar da vantagem de cinco pontos para o Goiás, 17º colocado.

Em casa e com o apoio do seu torcedor, a Ponte Preta começou o jogo com mais posse de bola e buscando espaços no equilibrado sistema defensivo do Avaí. Mas encontrava dificuldades, tendo as melhores oportunidades nas bolas aéreas. Os catarinenses, por sua vez, também pouco faziam no ataque, aproveitando os escanteios para chegar com perigo.

E, foi assim que, aos 22 minutos, Marcelo Lomba quase se complicou. Após bola alçada, o goleiro afastou mal, deixando no pé de Camacho, mas o atacante chutou muito fraco e sem direção.

Aos 32, foi a vez da Ponte quase marcar. Após cobrança de escanteio de Bady, Renato Chaves tirou do goleiro Diego, mas Emerson conseguiu tirar numa linda bicicleta, em cima da linha, salvando os catarinenses.

O jogo estava claro que seria pela lateral e, aos 40 minutos, a Ponte teve sua melhor chance no primeiro tempo. Após cruzamento do lado esquerdo, Jeci tentou cortar, mas teria colocado a mão na bola, num lance polêmico. O árbitro Marcelo de Lima Henrique assinalou o pênalti. Na cobrança, Borges pegou muito mal e isolou. "Bati muito mal e assumo a culpa. Isso acontece, mas vamos voltar com tudo no segundo tempo", prometeu o atacante.

O cenário da etapa final mudou pouco em comparação ao primeiro tempo. A Ponte Preta tinha o domínio e o Avaí, todo fechado, jogava por uma bola. Quem levou a melhor foi o time da casa. Aos 14, Gilson cruzou para Borges, que acertou uma bela cabeçada, abrindo o placar.

O Avaí tentou se soltar mais no jogo para chegar ao empate, mas qualquer reação foi enterrada aos 27 minutos, com Felipe Azevedo. De fora da área, o atacante soltou um petardo, sem chances para o goleiro Diego, vendido na jogada.

A Ponte Preta volta ao gramado no próximo domingo, contra o Sport, em Recife, às 16 horas. O Avaí joga contra o Corinthians no mesmo dia e horário, em Florianópolis. Estes jogos serão válidos pela 19ª rodada, a última do primeiro turno.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 2 x 0 AVAÍ

PONTE PRETA - Marcelo Lomba; Rodinei, Renato Chaves, Pablo e Gilson; Fernando Bob, Josimar, Bady (Juninho) e Cesinha (Keno); Borges (Diego Oliveira) e Felipe Azevedo. Técnico: Doriva.

AVAÍ - Diego; Nino Paraíba, Jeci, Emerson e Romário; Adriano (Conrado), Tinga, Pablo e Renan Oliveira; Nestor Camacho (Hugo) e Roberto (Iury). Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Borges, aos 14, e Felipe Azevedo, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jeci (Avaí); Diego Oliveira (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (PE).

RENDA - R$ 82.210,00

PÚBLICO - 7.667 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).